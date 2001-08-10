У экс-мэра Владивостока и его семьи конфискуют имущество

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приморский краевой суд признал законным изъятие активов у бывшего главы Владивостока Владимира Николаева, его родственников и аффилированных структур. Решение вступило в силу, подтвердив вердикт первой инстанции, вынесенный по иску Генеральной прокуратуры. Сумма обращенных в доход государства средств и стоимость недвижимости превышает один миллиард рублей, сообщает РИА VladNews.

Апелляционная инстанция рассмотрела жалобы ответчиков и не нашла оснований для отмены октябрьского решения Ленинского районного суда Владивостока. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края, коллегия по гражданским делам оставила первоначальное решение без изменений, а жалобы - без удовлетворения.

Ответчики настаивали на отмене приговора, ссылаясь на отсутствие доказательств коррупционного происхождения средств, на которые было приобретено имущество. Однако суд эти доводы отклонил.

Под конфискацию попали активы на общую сумму более 1 млрд 10 млн рублей. Взыскание солидарно обращено на самого Владимира Николаева, его мать Раису Николаеву, а также на Евгению Забелину и ряд компаний, включая «Восточный берег», «Восток-Лайн», «Легат», «Стингер» и «Сити-Маркет». Помимо денежных средств, государству переданы земельные участки и помещения во Владивостоке и Артеме, а также акции и доли в уставных капиталах юридических лиц.