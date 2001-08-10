Двух волков застрелили на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители Ногликского района вновь сообщают о появлении волков. На этот раз охотники отстрелили волчью пару - самку и самца, пишет astv.ru.
Очевидцы рассказали, что зверя ликвидировали у села Вал.
- И кто теперь скажет, что на Сахалине нет волков? - интересуется сахалинец.
Уточняется, что самка в холке 80 см, кобель - 90 см, вес каждого хищника - 30-40 кг.
- Лапы просто феноменальные. Тело от хвоста до носа 1 м 70 см. Если встанет на задние лапы, то будет выше человека, - информируют сахалинцы.
Они уточнили, что одному зверю все-таки удалось уйти.
Astv.ru обратился за комментарием в Агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.
Ранее на Сахалине уже не раз замечали волков, в 2024 году в Ногликском районе, в 2025 году - в Смирныховском районе. В последнем случае даже удалось провести ДНК-тест: он подтвердил, что отстрелянное животное действительно волк, а не волкособ.
Это читают
09:01 Сегодня Двух волков застрелили на Сахалине
10:35 Сегодня Более четырехсот нарушений ПДД выявили на Сахалине за три дня
10:30 Сегодня Житель Северо-Курильска получил срок за побег от полиции
09:37 Сегодня У экс-мэра Владивостока и его семьи конфискуют имущество
13:09 12 Марта Южносахалинцев приглашают выбрать скверы для благоустройства
09:28 13 Марта В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
11:38 17 Марта Приморье и Сахалин отправили на экспорт более 11 тысяч тонн рыбопродукции
07:49 13 Марта Силовики накрыли подпольный игорный клуб в Южно-Сахалинске
08:52 5 Марта Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
13:12 19 Февраля В аэропорту Южно-Сахалинска сангвиники победили холериков и меланхоликов
Выбор редакции
- 16:08 Сегодня Участник Великой Отечественной войны из Поронайска Алексей Ветров отметил 100-летний юбилей
- 13:24 Сегодня Жители Южно-Сахалинска отметили двенадцатую годовщину воссоединения с Крымом
- 08:48 17 Марта Сахалинцев приглашают на вечер к Международному дню театра
- 10:24 16 Марта Более 170 фигуристов вышли на лед в Южно-Сахалинске в рамках первенства "Весенняя капель"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
