Двух волков застрелили на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Ногликского района вновь сообщают о появлении волков. На этот раз охотники отстрелили волчью пару - самку и самца, пишет astv.ru.

Очевидцы рассказали, что зверя ликвидировали у села Вал.

- И кто теперь скажет, что на Сахалине нет волков? - интересуется сахалинец.

Уточняется, что самка в холке 80 см, кобель - 90 см, вес каждого хищника - 30-40 кг.

- Лапы просто феноменальные. Тело от хвоста до носа 1 м 70 см. Если встанет на задние лапы, то будет выше человека, - информируют сахалинцы.

Они уточнили, что одному зверю все-таки удалось уйти.

Astv.ru обратился за комментарием в Агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

Ранее на Сахалине уже не раз замечали волков, в 2024 году в Ногликском районе, в 2025 году - в Смирныховском районе. В последнем случае даже удалось провести ДНК-тест: он подтвердил, что отстрелянное животное действительно волк, а не волкособ.