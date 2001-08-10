Сахалинский таможенник уволен из-за подозрительных доходов

Сахалинская транспортная прокуратура проверила соблюдение антикоррупционного законодательства в местной таможне. Выяснилось, что один из инспекторов нарушал ограничения, связанные с госслужбой.

Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинской транспортной прокуратуре, речь идет об инспекторе отдела специальных таможенных процедур Корсаковского таможенного поста. В период с 2022 по 2024 год он занимался таможенным контролем и выпуском товаров по пассажирским декларациям для нескольких граждан. С этими людьми у инспектора сложились внеслужебные отношения.

Проверка показала, что между таможенником и декларантами регулярно переводились деньги. При этом конфликт интересов сотрудник не урегулировал, хотя обязан был это сделать.

Дальше - больше. В справке о доходах за 2023 год инспектор указал, что получил от матери 2 миллиона рублей. Но прокуроры проверили счета родственницы. Выяснилось, что ее доход складывается из пенсии - примерно 24 тысячи рублей в месяц. Никаких крупных сумм на счетах матери не появлялось, наличные она не снимала.

Зато сам таможенник регулярно вносил на свой счет через банкоматы крупные суммы наличных. Откуда у него эти деньги, он не объяснил. Также обнаружились финансовые связи инспектора с руководством коммерческой фирмы, которая занимается внешнеэкономической деятельностью.

Прокуратура внесла представление руководителю таможенного органа. Требовалось оценить действия сотрудника и принять меры. В итоге инспектора уволили. Основание - утрата доверия.