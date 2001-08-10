Сахалинский таможенник уволен из-за подозрительных доходов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская транспортная прокуратура проверила соблюдение антикоррупционного законодательства в местной таможне. Выяснилось, что один из инспекторов нарушал ограничения, связанные с госслужбой.
Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинской транспортной прокуратуре, речь идет об инспекторе отдела специальных таможенных процедур Корсаковского таможенного поста. В период с 2022 по 2024 год он занимался таможенным контролем и выпуском товаров по пассажирским декларациям для нескольких граждан. С этими людьми у инспектора сложились внеслужебные отношения.
Проверка показала, что между таможенником и декларантами регулярно переводились деньги. При этом конфликт интересов сотрудник не урегулировал, хотя обязан был это сделать.
Дальше - больше. В справке о доходах за 2023 год инспектор указал, что получил от матери 2 миллиона рублей. Но прокуроры проверили счета родственницы. Выяснилось, что ее доход складывается из пенсии - примерно 24 тысячи рублей в месяц. Никаких крупных сумм на счетах матери не появлялось, наличные она не снимала.
Зато сам таможенник регулярно вносил на свой счет через банкоматы крупные суммы наличных. Откуда у него эти деньги, он не объяснил. Также обнаружились финансовые связи инспектора с руководством коммерческой фирмы, которая занимается внешнеэкономической деятельностью.
Прокуратура внесла представление руководителю таможенного органа. Требовалось оценить действия сотрудника и принять меры. В итоге инспектора уволили. Основание - утрата доверия.
Это читают
09:00 Сегодня В амурском городе объявили "войну" американским кленам
09:14 Сегодня Сахалинский проект "Школа ЖКХ" признан одним из лучших в России
09:42 Сегодня Суд в Долинске оштрафовал местного жителя за финансирование экстремистов
10:32 Сегодня Житель Сахалина обманул дедушку и полицию из-за долгов в казино
08:52 5 Марта Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
13:12 19 Февраля В аэропорту Южно-Сахалинска сангвиники победили холериков и меланхоликов
Выбор редакции
- 08:48 Вчера Сахалинцев приглашают на вечер к Международному дню театра
- 10:24 16 Марта Более 170 фигуристов вышли на лед в Южно-Сахалинске в рамках первенства "Весенняя капель"
- 09:02 13 Марта Мастер-класс по созданию весенних корзинок прошел для особенных детей в Южно-Сахалинске
- 12:12 12 Марта Новые тома альманаха "Победители" посвятят сахалинским участникам СВО
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
