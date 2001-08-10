Суд в Невельске наказал женщину за хищение денег по соцконтракту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Невельске суд вынес приговор местной жительнице. Ее признали виновной в мошенничестве с социальным контрактом.

Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, преступление раскрыли не сразу. В апреле 2023 года у женщины возник план похитить бюджетные деньги, которые выделяют гражданам на развитие предпринимательства. Она подготовила поддельные документы и вступила в сговор с другим человеком.

Вместе они оформили социальный контракт. По нему женщина получила государственную помощь в размере 195 720 рублей. Но потратила деньги совсем не на то, для чего их давали.

В суде подсудимая полностью признала вину. Она также возместила весь ущерб, который нанесла государству своими действиями. Судья выслушал позицию государственного обвинителя и назначил наказание в виде 320 часов обязательных работ. Это значит, что женщине придется бесплатно трудиться на благо города в свободное от основной работы время.

Приговор пока не вступил в законную силу. У сторон еще есть время на обжалование. Что касается второго участника аферы, его дело выделили в отдельное производство.