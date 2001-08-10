Житель Сахалина обманул дедушку и полицию из-за долгов в казино

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Ногликах перед судом предстанет 22-летний житель Южно-Сахалинска. Молодого человека обвиняют в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, история началась в сентябре 2025 года. Обвиняемый увлекался азартными играми в онлайн-казино. Чтобы рассчитаться с мелкими займами и сделать новые ставки, он оформил на свое имя кредит на миллион рублей. Когда пришло время платить проценты и пени, денег у молодого человека не оказалось.

Тогда он решил обмануть своего дедушку. Внук рассказал пожилому родственнику, что стал жертвой киберпреступников. По его словам, мошенники похитили его персональные данные и с помощью цифровой подписи оформили крупный заем. Дедушка поверил и перевел внуку 1 060 000 рублей, чтобы тот полностью закрыл долг. Но при этом родственник настоял, чтобы молодой человек официально обратился в полицию.

В ноябре 2025 года фигурант приехал в отдел полиции в Ногликах — там он находился по работе. Сотрудники предупредили его об уголовной ответственности за ложный донос. Несмотря на это, молодой человек написал заявление. Он подробно описал, как неизвестные якобы использовали его цифровую подпись и похитили деньги. Речь шла о тяжком преступлении - мошенничестве в крупном размере.

Полицейские начали проверку и быстро заметили нестыковки в показаниях. Под тяжестью улик молодой человек признался: никакого преступления не было. Всю историю он придумал, чтобы оправдать перед семьей проигранные в онлайн-казино деньги.

В итоге в возбуждении уголовного дела о мошенничестве отказались - события преступления не нашли. Зато заявитель сам стал фигурантом. В отношении него возбудили дело по части 1 статьи 306 Уголовного кодекса РФ - заведомо ложный донос.

Сейчас расследование завершено. Материалы уголовного дела переданы в суд, где и рассмотрят эту запутанную историю.