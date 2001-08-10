Суд в Долинске оштрафовал местного жителя за финансирование экстремистов

В Долинске суд вынес приговор местному жителю. Его признали виновным в финансировании экстремистской деятельности.

Как рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре, преступление было совершено еще в августе 2021 года. Подсудимый подключил функцию автоматического списания денег со своего счета. Таким образом он ежемесячно переводил средства организации, которая в России запрещена из-за экстремистской деятельности.

В суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Судья учел позицию государственного обвинителя и все обстоятельства дела. В итоге жителя Долинска признали виновным по части 1 статьи 282.3 Уголовного кодекса РФ. Эта статья как раз и предусматривает ответственность за финансирование экстремистской деятельности.

Наказание назначили в виде штрафа. Сумма составила 300 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу. Это значит, что у сторон еще есть время на его обжалование.