Суд в Долинске оштрафовал местного жителя за финансирование экстремистов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Долинске суд вынес приговор местному жителю. Его признали виновным в финансировании экстремистской деятельности.
Как рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре, преступление было совершено еще в августе 2021 года. Подсудимый подключил функцию автоматического списания денег со своего счета. Таким образом он ежемесячно переводил средства организации, которая в России запрещена из-за экстремистской деятельности.
В суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Судья учел позицию государственного обвинителя и все обстоятельства дела. В итоге жителя Долинска признали виновным по части 1 статьи 282.3 Уголовного кодекса РФ. Эта статья как раз и предусматривает ответственность за финансирование экстремистской деятельности.
Наказание назначили в виде штрафа. Сумма составила 300 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу. Это значит, что у сторон еще есть время на его обжалование.
09:00 Сегодня В амурском городе объявили "войну" американским кленам
09:14 Сегодня Сахалинский проект "Школа ЖКХ" признан одним из лучших в России
10:32 Сегодня Житель Сахалина обманул дедушку и полицию из-за долгов в казино
08:52 5 Марта Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
13:12 19 Февраля В аэропорту Южно-Сахалинска сангвиники победили холериков и меланхоликов
- 08:48 Вчера Сахалинцев приглашают на вечер к Международному дню театра
- 10:24 16 Марта Более 170 фигуристов вышли на лед в Южно-Сахалинске в рамках первенства "Весенняя капель"
- 09:02 13 Марта Мастер-класс по созданию весенних корзинок прошел для особенных детей в Южно-Сахалинске
- 12:12 12 Марта Новые тома альманаха "Победители" посвятят сахалинским участникам СВО
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
