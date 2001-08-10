Сахалинец, лишенный отцовства, незаконно получил выплаты за погибшего сына

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Южно-Сахалинска направила в суд уголовное дело против местного жителя, обвиняемого в мошенничестве при получении выплаты за погибшего сына. Мужчина, по версии следствия, незаконно получил крупную сумму денег.

Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, уголовное дело расследовали сотрудники следственного управления УМВД России по областному центру. Фигуранту предъявлено обвинение по части 4 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество при получении выплат в особо крупном размере.

По версии следствия, события происходили летом 2025 года. Обвиняемый ранее был лишён родительских прав в отношении своего сына. Молодой человек погиб при исполнении воинского долга. Несмотря на утрату статуса родителя, мужчина предоставил в воинскую часть ложные сведения о себе и на этом основании получил единовременную выплату. Сумма, которую он незаконно оформил, составила 2,5 миллиона рублей.

Прокуратура изучила собранные доказательства и признала их достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело передали в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.