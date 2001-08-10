Житель Южно-Сахалинска угнал машину соседа и попал в ДТП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске сотрудники уголовного розыска раскрыли угон автомобиля. Машина принадлежала местному жителю, а подозреваемым оказался его сосед.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, в дежурную часть обратился 54-летний горожанин. Мужчина заявил, что его автомобиль угнали. Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний ранее судимый сосед потерпевшего.

Выяснилось, что 27 февраля фигурант был в гостях у заявителя. Вечером, когда гость собрался уходить, он заметил в прихожей ключи от машины и забрал их с собой. На улице мужчина открыл автомобиль, завёл двигатель и отправился кататься по городу.

Во время поездки подозреваемый не справился с управлением и попал в аварию. Автомобиль получил серьёзные повреждения. После этого угонщик вернул машину на место, где она стояла раньше, и ушёл домой. Сумму ущерба в полиции пока уточняют.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Речь идёт о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения, то есть об угоне. Фигуранту избрали меру пресечения - подписку о невыезде и надлежащем поведении.