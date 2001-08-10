Сахалинка лишилась телефона из-за забытой на скамейке сумки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Анивском районе полицейские задержали мужчину, подозреваемого в хищении сотового телефона. Преступление произошло в селе Новотроицкое, где потерпевшая оставила вещи без присмотра.
Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, в дежурную часть обратилась 43-летняя жительница села Новотроицкое. Женщина сообщила, что из её сумки пропал личный телефон. Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого. Им оказался 41-летний мужчина без определённого места жительства.
В ходе разбирательства выяснились обстоятельства происшествия. Заявительница днём сидела в сквере и положила сумку на скамейку. Когда она ненадолго отошла, мимо проходил подозреваемый. Он заметил оставленную вещь, убедился, что рядом никого нет, вытащил из сумки телефон и быстро ушёл.
Позже злоумышленник вынул из аппарата сим-карту и выбросил её, а сам телефон сдал в ломбард. Вырученные деньги мужчина потратил. Ущерб, причинённый владелице, оценили в 21 тысячу 900 рублей.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Речь идёт о краже, совершённой с причинением значительного ущерба гражданину. Фигуранту избрали меру пресечения - подписку о невыезде и надлежащем поведении.
