Пенсионер из Долинска ударил ножом знакомого во время ссоры
15:15, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Следственный отдел по Долинску возбудил уголовное дело в отношении 64-летнего местного жителя. Пенсионера подозревают в покушении на убийство своего знакомого.

Как рассказали ТИА «Острова» в следственном управлении СК РФ по Сахалинской области, инцидент произошел 13 марта 2026 года. По версии следствия, обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире одного из домов на улице Хабаровской в Долинске. Вместе с ним в помещении был 57-летний потерпевший.

Между мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры фигурант взял нож и нанес им один удар в область живота оппоненту. Довести свой преступный умысел до конца обвиняемый не смог. Потерпевший оказал активное сопротивление и покинул место происшествия. Кроме того, ему своевременно была оказана медицинская помощь.

Действия подозреваемого квалифицированы по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Фигурант уголовного дела задержан. По решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

