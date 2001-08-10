Пенсионер из Долинска ударил ножом знакомого во время ссоры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственный отдел по Долинску возбудил уголовное дело в отношении 64-летнего местного жителя. Пенсионера подозревают в покушении на убийство своего знакомого.
Как рассказали ТИА «Острова» в следственном управлении СК РФ по Сахалинской области, инцидент произошел 13 марта 2026 года. По версии следствия, обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире одного из домов на улице Хабаровской в Долинске. Вместе с ним в помещении был 57-летний потерпевший.
Между мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры фигурант взял нож и нанес им один удар в область живота оппоненту. Довести свой преступный умысел до конца обвиняемый не смог. Потерпевший оказал активное сопротивление и покинул место происшествия. Кроме того, ему своевременно была оказана медицинская помощь.
Действия подозреваемого квалифицированы по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.
Фигурант уголовного дела задержан. По решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Это читают
09:48 Сегодня За выходные дни на Сахалине автоинспекторы задержали 25 нетрезвых водителя
10:24 Сегодня Более 170 фигуристов вышли на лед в Южно-Сахалинске в рамках первенства "Весенняя капель"
13:39 Сегодня 17 марта выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина небезопасно
09:03 Сегодня На Камчатке водитель не пропустил скорую помощь, автомобиль перевернулся
13:09 12 Марта Южносахалинцев приглашают выбрать скверы для благоустройства
09:28 13 Марта В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
15:02 10 Марта В школах Южно-Сахалинска создают среду для учебы и творчества
10:26 10 Марта Сахалинские многодетные семьи получат перерасчет пособий
08:52 5 Марта Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
Выбор редакции
- 10:24 Сегодня Более 170 фигуристов вышли на лед в Южно-Сахалинске в рамках первенства "Весенняя капель"
- 09:02 13 Марта Мастер-класс по созданию весенних корзинок прошел для особенных детей в Южно-Сахалинске
- 12:12 12 Марта Новые тома альманаха "Победители" посвятят сахалинским участникам СВО
- 16:06 11 Марта Сахалинским детям помогут изучать буквы по "Казачьей азбуке"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
