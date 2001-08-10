Житель Южно-Сахалинска похитил 130 тысяч рублей у посетительницы кафе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в хищении 130 тысяч рублей. Деньги принадлежали местной жительнице и были похищены из кармана ее верхней одежды.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, заявление от потерпевшей поступило в дежурную часть городского УМВД. Женщина сообщила, что лишилась крупной суммы, оставленной в куртке.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка вышли на след предполагаемого вора. Им оказался 34-летний житель областного центра. Полицейские восстановили картину произошедшего.

Выяснилось, что фигурант находился в одном из городских кафе. Когда он собрался уходить и снимал свою одежду с общей вешалки, его внимание привлекла висевшая рядом куртка. Из ее кармана были видны денежные купюры. Мужчина незаметно вытащил средства и сразу покинул заведение. Впоследствии он распорядился похищенным по своему усмотрению, потратив деньги на личные нужды.

Сумма ущерба, причиненного заявительнице, составила 130 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.