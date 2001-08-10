За выходные дни на Сахалине автоинспекторы задержали 25 нетрезвых водителя
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги очередного рейда на дорогах области. За минувшие выходные дни на островах произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди.
В ходе профилактических мероприятий автоинспекторы пресекли 414 фактов нарушения правил дорожного движения. Особое внимание уделялось нетрезвым водителям и гражданам, не имеющим прав.
Как рассказали ТИА «Острова» в региональной автоинспекции, значительная часть нарушений связана с управлением транспортом в состоянии опьянения. За выходные стражи порядка отстранили от вождения 25 автомобилистов, севших за руль после употребления алкоголя. Еще 55 водителей попали в поле зрения полиции из-за отсутствия водительского удостоверения: некоторые из них никогда его не получали, другие были лишены прав по решению суда.
Помимо этого, к административной ответственности привлекли семерых водителей за выезд на «встречку». Шестеро автолюбителей управляли машинами, не прошедшими регистрацию в установленном порядке. Любителей тонировки оказалось 35 человек. Технические неисправности стали причиной для остановки шести транспортных средств. За нарушение требований дорожных знаков и неправильную парковку наказали семерых водителей. Кроме того, один пешеход проигнорировал правила дорожного движения, а трое взрослых перевозили детей без специальных удерживающих устройств.
Также составлено 13 административных протоколов на тех, кто вовремя не оплатил ранее выписанные штрафы за нарушения в сфере безопасности дорожного движения. В результате проведенных мероприятий 25 автомобилей были задержаны и отправлены на специализированную стоянку.
Это читают
09:03 Сегодня На Камчатке водитель не пропустил скорую помощь, автомобиль перевернулся
09:59 Сегодня Сахалинская прокуратура проведет прием граждан
09:48 Сегодня За выходные дни на Сахалине автоинспекторы задержали 25 нетрезвых водителя
10:24 Сегодня Более 170 фигуристов вышли на лед в Южно-Сахалинске в рамках первенства "Весенняя капель"
13:09 12 Марта Южносахалинцев приглашают выбрать скверы для благоустройства
15:02 10 Марта В школах Южно-Сахалинска создают среду для учебы и творчества
09:28 13 Марта В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
10:26 10 Марта Сахалинские многодетные семьи получат перерасчет пособий
08:52 5 Марта Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
Выбор редакции
- 10:24 Сегодня Более 170 фигуристов вышли на лед в Южно-Сахалинске в рамках первенства "Весенняя капель"
- 09:02 13 Марта Мастер-класс по созданию весенних корзинок прошел для особенных детей в Южно-Сахалинске
- 12:12 12 Марта Новые тома альманаха "Победители" посвятят сахалинским участникам СВО
- 16:06 11 Марта Сахалинским детям помогут изучать буквы по "Казачьей азбуке"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
