16 Марта 2026
Сахалинская прокуратура проведет прием граждан
Новости происшествий Сахалина и Курил

За выходные дни на Сахалине автоинспекторы задержали 25 нетрезвых водителя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги очередного рейда на дорогах области. За минувшие выходные дни на островах произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди.

В ходе профилактических мероприятий автоинспекторы пресекли 414 фактов нарушения правил дорожного движения. Особое внимание уделялось нетрезвым водителям и гражданам, не имеющим прав.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональной автоинспекции, значительная часть нарушений связана с управлением транспортом в состоянии опьянения. За выходные стражи порядка отстранили от вождения 25 автомобилистов, севших за руль после употребления алкоголя. Еще 55 водителей попали в поле зрения полиции из-за отсутствия водительского удостоверения: некоторые из них никогда его не получали, другие были лишены прав по решению суда.

Помимо этого, к административной ответственности привлекли семерых водителей за выезд на «встречку». Шестеро автолюбителей управляли машинами, не прошедшими регистрацию в установленном порядке. Любителей тонировки оказалось 35 человек. Технические неисправности стали причиной для остановки шести транспортных средств. За нарушение требований дорожных знаков и неправильную парковку наказали семерых водителей. Кроме того, один пешеход проигнорировал правила дорожного движения, а трое взрослых перевозили детей без специальных удерживающих устройств.

Также составлено 13 административных протоколов на тех, кто вовремя не оплатил ранее выписанные штрафы за нарушения в сфере безопасности дорожного движения. В результате проведенных мероприятий 25 автомобилей были задержаны и отправлены на специализированную стоянку.

