Двое жителей Сахалина лишились более 140 тысяч рублей из-за мошенников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ОМВД России по «Холмский» поступило заявление от 64-летнего жителя села Чехов. Мужчина сообщил, что в период с 3 по 28 февраля текущего года неустановленное лицо похитило с его банковского счета 75 000 рублей. Денежные средства списывались путем перевода на различные абонентские номера. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции.
12 марта в УМВД России «Южно-Сахалинск» обратился 52-летний местный житель. Потерпевший рассказал, что накануне в сети Интернет обнаружил объявление о продаже электросамоката. В ходе переписки в мессенджере продавец убедил мужчину внести полную предоплату. Заявитель перевел на указанный ему счет 65 400 рублей, однако товар так и не получил, а продавец перестал выходить на связь.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).
