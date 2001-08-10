Полиция задержала похитителя дорогого алкоголя в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники уголовного розыска областного центра раскрыли кражу алкогольной продукции из торговой точки. Подозреваемым оказался ранее судимый местный житель.
В дежурную часть Южно-Сахалинска поступило заявление от представителя магазина о хищении товара неизвестным лицом. Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинской полиции, в ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили подозреваемого - 45-летнего горожанина, имеющего криминальное прошлое.
Выяснилось, что мужчина пришел в магазин под видом обычного покупателя. Он обратил внимание на дорогостоящую алкогольную продукцию, выставленную на открытых витринах, и решил ее похитить. Дождавшись момента, когда продавцы отвлеклись на обслуживание других посетителей и не наблюдали за ним, злоумышленник взял товар с витрины, спрятал часть в сумку, а остальное - под одежду. После этого он покинул магазин и распорядился похищенным по своему усмотрению.
Сумма ущерба, причиненного торговой точке, превысила 14 тысяч рублей.
В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации - кража, то есть тайное хищение чужого имущества. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
