14 марта крайне опасно выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина
14:10, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Камчатке за нападение медведя на участницу похода ответит директор турфирмы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке завершено расследование уголовного дела о нападении медведя на участницу туристической группы. На скамье подсудимых оказался руководитель фирмы, который организовал путешествие, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на СУ СК России по Камчатскому краю.

В 2023 году житель Тюмени зарегистрировался в качестве предпринимателя по оказанию туристических услуг. Он разместил в интернете рекламу об организации в 2025 году многодневного тура по территории природного парка "Южно-Камчатский". Благодаря этому набрал туристическую группу из 18 человек из разных регионов России и организовал в июле 2025 года для них поход.

В один из дней путешествия по Камчатке мужчина вместе с частью туристов покинул расположение палаточного лагеря, расположенного около Мутновской ГеоЭС, оставив 43-летнюю жительницу города Саратова одну в палатке. В этот момент на спящую женщину напал медведь, в результате чего она получила множественные укушенные и скальпированные раны.

Мужчина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

