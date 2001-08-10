Современный рентген-аппарат пять лет простаивал в Макаровской больнице

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Макарове районная прокуратура выявила нарушения в работе местной центральной районной больницы. Проверка показала, что современное диагностическое оборудование не используется по назначению из-за несоответствия помещения санитарным требованиям.

Надзорное ведомство проверило соблюдение законодательства об охране здоровья граждан и санитарно-эпидемиологическом благополучии в ГБУЗ «Макаровская ЦРБ». Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, установлено, что новое оборудование для рентгенологических исследований поступило в учреждение еще в октябре 2020 года. Аппарат находится в исправном состоянии, однако не использовался все это время. Причиной стало несоответствие помещения установленным требованиям для его размещения.

Фактически диагностика проводилась на плёночном рентгенологическом комплексе, срок службы которого истек еще в 2016 году. Таким образом, пациенты не могли воспользоваться преимуществами современного оборудования на протяжении более чем пяти лет.

В связи с выявленными нарушениями прокурор Макаровского района обратился в суд с иском. В исковом заявлении требовалось признать незаконным бездействие министерства здравоохранения Сахалинской области и администрации Макаровской ЦРБ. Также надзорное ведомство настаивало на возложении на ответчиков обязанности привести рентген-кабинет в соответствие с действующими санитарными нормами и правилами и обеспечить финансирование необходимых работ.

Суд полностью согласился с доводами прокурора и удовлетворил заявленные требования. Согласно решению суда, ответчики обязаны профинансировать и провести мероприятия по увеличению площади процедурной рентген-кабинета, а также оснастить его антирадиационными средствами защиты. Выполнение этих работ позволит ввести в эксплуатацию современный рентген-аппарат и обеспечит его надлежащую работу.

В прокуратуре отметили, что судебный акт пока не вступил в законную силу. Фактическое исполнение решения суда после его вступления в силу останется на контроле районной прокуратуры.