У пассажирки иномарки в Поронайске нашли наркотики под чехлом телефона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль для проверки документов и обнаружили у одной из пассажирок запрещенное вещество. Инцидент произошел в районе дома № 48 по улице Восточной, где инспекторы ДПС обратили внимание на иномарку под управлением 18-летнего водителя.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, при проверке документов автоинспекторы заметили, что женщина-пассажир ведет себя беспокойно и заметно нервничает. Ее поведение не соответствовало обстановке, что вызвало у правоохранителей подозрение о возможном наличии при ней запрещенных веществ. Было принято решение провести личный досмотр гражданки.

В ходе досмотра полицейские обнаружили под чехлом мобильного телефона пассажирки сверток желтого цвета. На место происшествия незамедлительно вызвали следственно-оперативную группу.

Проведенное исследование показало, что изъятое вещество является наркотическим синтетическим средством – производным 2-(1-бутил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) уксусной кислоты. Масса обнаруженного наркотика составила 0,31 грамма.

В отношении 35-летней женщины следственным отделом ОМВД России «Поронайский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере).