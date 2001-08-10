У пассажирки иномарки в Поронайске нашли наркотики под чехлом телефона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Поронайском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль для проверки документов и обнаружили у одной из пассажирок запрещенное вещество. Инцидент произошел в районе дома № 48 по улице Восточной, где инспекторы ДПС обратили внимание на иномарку под управлением 18-летнего водителя.
Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, при проверке документов автоинспекторы заметили, что женщина-пассажир ведет себя беспокойно и заметно нервничает. Ее поведение не соответствовало обстановке, что вызвало у правоохранителей подозрение о возможном наличии при ней запрещенных веществ. Было принято решение провести личный досмотр гражданки.
В ходе досмотра полицейские обнаружили под чехлом мобильного телефона пассажирки сверток желтого цвета. На место происшествия незамедлительно вызвали следственно-оперативную группу.
Проведенное исследование показало, что изъятое вещество является наркотическим синтетическим средством – производным 2-(1-бутил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) уксусной кислоты. Масса обнаруженного наркотика составила 0,31 грамма.
В отношении 35-летней женщины следственным отделом ОМВД России «Поронайский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:28 Сегодня В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
07:49 Сегодня Силовики накрыли подпольный игорный клуб в Южно-Сахалинске
10:58 Сегодня Житель Южно-Сахалинска предстанет перед судом за смертельное ДТП
09:30 Сегодня Четверых пьяных водителей задержали на Сахалине за сутки
13:09 Вчера Южносахалинцев приглашают выбрать скверы для благоустройства
15:02 10 Марта В школах Южно-Сахалинска создают среду для учебы и творчества
09:08 6 Марта Авиакомпания "Аврора" открыла продажу билетов на период летней навигации 2026 года
14:06 6 Марта Прокуратура помогла трем сахалинцам добиться капремонта в аварийном жилье
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
08:52 5 Марта Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
Выбор редакции
- 09:02 Сегодня Мастер-класс по созданию весенних корзинок прошел для особенных детей в Южно-Сахалинске
- 12:12 Вчера Новые тома альманаха "Победители" посвятят сахалинским участникам СВО
- 16:06 11 Марта Сахалинским детям помогут изучать буквы по "Казачьей азбуке"
- 11:02 10 Марта Стрельбы из РПГ-7В прошли на полигонах Сахалина
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?