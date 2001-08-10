Житель Быкова поверил в замену домофона и перевел мошенникам 1,4 миллиона рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Крупная денежная сумма оказалась на счетах аферистов после телефонного разговора с жителем Долинского района. Мужчина поверил мошенникам, действовавшим под предлогом коммунальной услуги.
Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, 11 марта в УМВД России «Южно-Сахалинск» поступило заявление от 55-летнего жителя села Быков. Гражданин сообщил, что неизвестные лица завладели его сбережениями в особо крупном размере.
Сотрудники полиции установили, что на протяжении трех дней, с 9 по 11 марта, потерпевший находился под влиянием злоумышленников. Преступники связались с мужчиной по телефону и под предлогом плановой замены домофона в его доме выманили код из СМС-сообщения. Получив доступ к персональным данным, аферисты убедили сельчанина, что его банковский счет находится под угрозой. Для сохранности средств сахалинцу настоятельно рекомендовали перевести все накопления на некий «безопасный счет».
Доверившись звонившим, потерпевший выполнил все инструкции. Он установил на свой мобильный телефон банковское приложение и осуществил перевод личных сбережений в сумме 1 миллион 455 тысяч рублей на реквизиты, указанные преступниками. В результате сахалинец лишился всех денег.
По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело. Действия неизвестных квалифицированы по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество, совершенное в особо крупном размере. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей злоумышленников и их задержание.
