Двое сахалинцев предстанут перед судом за угон мопеда и кражу из машины
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Молодые жители портового города ответят в суде за сразу два имущественных преступления. Фигурантами уголовного дела стали 18-летний и 19-летний холмчане.
Следственный отдел местной полиции завершил расследование по обвинению в угоне и краже, совершенной группой лиц. Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, противоправные деяния были совершены с интервалом в несколько месяцев.
Первое преступление датируется 3 июля 2025 года. В тот день обвиняемые находились в селе Чехов Холмского района. Во дворе одного из жилых домов они заметили припаркованный мопед. Желая прокатиться, молодые люди завели транспорт и отправились на нем в поездку по окрестностям. Позже они бросили чужое средство передвижения прямо на дороге и скрылись.
Второй эпизод произошел 7 октября того же года, но уже в самом Холмске. Злоумышленники обратили внимание на автомобиль, стоящий во дворе. Убедившись, что поблизости никого нет, они открыли незапертую крышку багажного отделения и похитили все, что представляло для них интерес. Добычей подельников стали резиновые коврики, набор инструментов, баллонный ключ, домкрат и другие вещи. Общая стоимость похищенного имущества оценена в 4 562 рубля. Похищенным молодые люди распорядились по своему усмотрению.
Личности подозреваемых и их причастность к обоим преступлениям были установлены сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Действия фигурантов квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса: части 1 статьи 166 (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения) и пункту «а» части 2 статьи 158 (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:27 Сегодня Два пожара ликвидировали за сутки в Сахалинской области
09:35 Сегодня Сахалинцев осудили на длительные сроки за разбой с угрозой выбросить из окна
08:58 Сегодня Сахалинским предпринимателям помогут найти проверенных партнеров в Китае
08:14 Сегодня На Сахалине при помощи беспилотника нашли двух пропавших сноубордистов
08:52 5 Марта Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
12:45 5 Марта Более 100 трофеев из зоны СВО показывают жителям Сахалинской области
15:02 10 Марта В школах Южно-Сахалинска создают среду для учебы и творчества
09:08 6 Марта Авиакомпания "Аврора" открыла продажу билетов на период летней навигации 2026 года
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
08:52 5 Марта Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
Выбор редакции
- 12:12 Сегодня Новые тома альманаха "Победители" посвятят сахалинским участникам СВО
- 16:06 Вчера Сахалинским детям помогут изучать буквы по "Казачьей азбуке"
- 11:02 10 Марта Стрельбы из РПГ-7В прошли на полигонах Сахалина
- 12:19 6 Марта Сергей Забалуев опередил Александра Большунова на последних метрах мужской эстафеты на Сахалине
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?