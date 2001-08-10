Двое сахалинцев предстанут перед судом за угон мопеда и кражу из машины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Молодые жители портового города ответят в суде за сразу два имущественных преступления. Фигурантами уголовного дела стали 18-летний и 19-летний холмчане.

Следственный отдел местной полиции завершил расследование по обвинению в угоне и краже, совершенной группой лиц. Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, противоправные деяния были совершены с интервалом в несколько месяцев.

Первое преступление датируется 3 июля 2025 года. В тот день обвиняемые находились в селе Чехов Холмского района. Во дворе одного из жилых домов они заметили припаркованный мопед. Желая прокатиться, молодые люди завели транспорт и отправились на нем в поездку по окрестностям. Позже они бросили чужое средство передвижения прямо на дороге и скрылись.

Второй эпизод произошел 7 октября того же года, но уже в самом Холмске. Злоумышленники обратили внимание на автомобиль, стоящий во дворе. Убедившись, что поблизости никого нет, они открыли незапертую крышку багажного отделения и похитили все, что представляло для них интерес. Добычей подельников стали резиновые коврики, набор инструментов, баллонный ключ, домкрат и другие вещи. Общая стоимость похищенного имущества оценена в 4 562 рубля. Похищенным молодые люди распорядились по своему усмотрению.

Личности подозреваемых и их причастность к обоим преступлениям были установлены сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Действия фигурантов квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса: части 1 статьи 166 (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения) и пункту «а» части 2 статьи 158 (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.