В Приамурье водитель на Toyota Vitz столкнулся с трактором, потом со встречным автомобилем и погиб

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Амурской области 11 марта произошло тройное смертельное ДТП. Авария случилась на 1205 километре федеральной трассы Амур на территории Магдагачинского округа, пишет ИА "Порт Амур".

По данным ГАИ региона, водитель автомобиля Toyota Vitz 1973 года рождения, не имея права на управление, не выбрал безопасную дистанцию, столкнулся с движущимся впереди трактором МТЗ-82.

От удара Toyota Vitz отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Honda Fit. В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Vitz от полученных травм скончался на месте.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции.