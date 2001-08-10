Контрабанду на миллион рублей нашли сахалинские таможенники в цистерне судна
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники таможни пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии товаров на Сахалин. На морском судне, прибывшем в порт Невельск из Японии, обнаружены спрятанные алкоголь и автокомплектующие общей стоимостью более миллиона рублей.
Судно вернулось в российский порт после отгрузки мороженой морепродукции. Во время таможенного контроля в одной из цистерн кормовой части корабля инспекторы обнаружили тайник с товарами, сокрытыми от проверки.
Как сообщили ТИА «Острова» в Сахалинской таможне, в тайнике находились 137 бутылок японского алкоголя: виски, ликер и бренди. Стоимость спиртного оценили в 205 тысяч рублей. Помимо этого, там же хранились 8 коробок с автомобильными запчастями и аксессуарами общей стоимостью 849 тысяч рублей. Среди них - 400 ароматизаторов для салона, свечи зажигания, топливные фильтры, сальники, подшипники, тормозные колодки, ремни ГРМ и другие комплектующие.
Владельцем груза оказался моряк. По его словам, все товары он приобрел в японском порту Отару для личного пользования и намеренно спрятал их, чтобы избежать уплаты пошлин. При этом в его каюте инспекторы нашли 3 литра алкоголя и блок сигарет, которые разрешено ввозить без пошлин для личных нужд. Мужчина ранее уже привлекался к ответственности за незаконное перемещение товаров.
В отношении моряка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (контрабанда стратегически важных товаров). Ему грозит до пяти лет лишения свободы либо штраф до миллиона рублей с возможной конфискацией товаров. Кроме того, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по факту сокрытия автомобильных товаров (часть 2 статьи 16.1 КоАП РФ).
