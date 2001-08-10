Пассажир иномарки пытался избавиться от наркотиков при виде инспекторов ДПС в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре сотрудники дорожно-патрульной службы пресекли попытку сбыта запрещенных веществ. Инцидент произошел во время плановой проверки автомобиля на улице Лесной.
Патрулируя улицы Южно-Сахалинска, инспекторы ДПС ОСР ДПС Госавтоинспекции остановили иномарку на первом километре улицы Лесная. За рулем находился 26-летний водитель, в салоне также ехал пассажир. Во время проверки документов полицейские заметили, что поведение пассажира изменилось: при виде стражей порядка он начал заметно нервничать.
Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, это вызвало у инспекторов подозрение о возможном наличии у мужчины запрещенных веществ. Было принято решение провести досмотр транспортного средства и личный досмотр пассажира.
Однако, не дожидаясь начала процедуры, пассажир попытался избавиться от улик. Он выбросил желтый сверток, который находился у него в шапке. В соответствии с Федеральным законом «О полиции» к гражданину пришлось применить физическую силу и специальные средства. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.
Изъятый сверток направили на исследование. Согласно справке экспертов, содержимое оказалось наркотическим веществом – a-PVP (N-метилэфедрон). Масса запрещенного вещества составила 0,67 грамма.
В отношении 45-летнего пассажира отдел дознания УМВД России «Южно-Сахалинск» возбудил уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).
