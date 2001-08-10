Жительница Южно-Сахалинска незаконно прописала семерых иностранцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре возбуждено уголовное дело о фиктивной регистрации граждан другого государства. Отдел дознания УМВД России «Южно-Сахалинск» инкриминирует местной жительнице нарушение миграционного законодательства.

Поводом для разбирательства стали материалы, собранные участковым уполномоченным полиции. Выяснилось, что 33-летняя горожанка, имеющая в собственности квартиру в Южно-Сахалинске, поставила на учет по месту пребывания семерых иностранных граждан. Согласно документам, все они должны были проживать по указанному адресу.

Однако в ходе проверки правоохранители установили, что намерений предоставлять свое жилье для реального проживания мигрантов у женщины не было. Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, по данному адресу иностранцы никогда не появлялись и не жили.

Таким образом, регистрация носила формальный характер. В действиях фигурантки усмотрены признаки преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания). В отношении сахалинки возбуждено уголовное дело.