Житель Покровки украл 13 телефонов из магазина в Долинском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Долинском районе полицейские раскрыли кражу крупной партии сотовых телефонов из местного магазина. Общий ущерб от действий злоумышленника превысил 35 тысяч рублей.

В дежурную часть ОМВД «Долинский» обратился управляющий одного из магазинов электроники. Мужчина сообщил, что в ходе проведения ревизии выявлена недостача 13 мобильных телефонов. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 54-летний житель села Покровка.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, выяснилось, что фигурант совершал хищения в период с 21 по 28 февраля 2026 года. Мужчина неоднократно приходил в магазин под видом обычного покупателя. Он знал о недавней перепланировке торгового зала и пользовался этим. Подозреваемый подходил к открытой витрине с телефонами и незаметно прятал товар.

В один из дней сотрудники магазина заподозрили неладное и пресекли очередную попытку хищения. Мужчина тогда добровольно вернул похищенное, однако позже вновь принялся за старое. Всего за несколько дней злоумышленнику удалось вынести 13 аппаратов.

В отношении жителя Покровки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, то есть тайное хищение чужого имущества). В качестве меры пресечения фигуранту избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Часть похищенного товара полицейским удалось изъять и вернуть законному владельцу.