Пятнадцать жителей Южно-Сахалинска ответят в суде за фальшивые чеки на уголь
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре завершено расследование громкого дела о мошенничестве с компенсациями за твёрдое топливо. Следственное управление УМВД России по Южно-Сахалинску направило в суд материалы уголовного преследования в отношении пятнадцати горожан, обвиняемых в незаконном получении бюджетных средств.
По версии правоохранителей, все фигуранты проживают в домах, где отсутствует централизованное теплоснабжение и газ, поэтому для обогрева жилья они вынуждены использовать уголь. Топливо приобреталось через частные объявления, размещенные в средствах массовой информации.
Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, позже обвиняемые узнали от знакомых о существовании государственной программы, позволяющей возместить часть расходов на покупку угля. Вместо того чтобы обратиться за законной выплатой, они нашли в одном из мессенджеров группу, где продавались поддельные документы. Связавшись с администратором сообщества, злоумышленники приобрели фальшивые чеки и накладные.
С этими бумагами горожане отправились в региональный Центр социальной поддержки населения. В поданных заявлениях объем якобы приобретенного твердого топлива был значительно завышен по сравнению с реальными покупками. Полученные мошенническим путем средства обвиняемые потратили на личные нужды.
Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составила 760 тысяч рублей. Действия каждого из фигурантов квалифицированы по части 1 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество при получении выплат). Уголовные дела уже переданы в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:35 Сегодня Сахалинцев просят не беспокоиться из-за учений МЧС 11 и 12 марта
08:51 Сегодня "Куратор из ФСБ" пытался обмануть министра МЧС Камчатки
09:47 Сегодня Сахалинцы потратили более 216 миллионов рублей маткапитала на образование детей
10:34 Сегодня Сахалинец на 8 марте едва не убил ножом знакомую
08:52 5 Марта Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
12:45 5 Марта Более 100 трофеев из зоны СВО показывают жителям Сахалинской области
09:08 6 Марта Авиакомпания "Аврора" открыла продажу билетов на период летней навигации 2026 года
16:02 5 Марта Для жителей Южно-Сахалинска подготовили праздничную программу к 8 Марта
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
13:12 19 Февраля В аэропорту Южно-Сахалинска сангвиники победили холериков и меланхоликов
Выбор редакции
- 16:06 Сегодня Сахалинским детям помогут изучать буквы по "Казачьей азбуке"
- 11:02 Вчера Стрельбы из РПГ-7В прошли на полигонах Сахалина
- 12:19 6 Марта Сергей Забалуев опередил Александра Большунова на последних метрах мужской эстафеты на Сахалине
- 09:51 5 Марта Елизавета Пантрина принесла победу команде Тюмени в эстафете на Сахалине
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?