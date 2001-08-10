Пятнадцать жителей Южно-Сахалинска ответят в суде за фальшивые чеки на уголь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре завершено расследование громкого дела о мошенничестве с компенсациями за твёрдое топливо. Следственное управление УМВД России по Южно-Сахалинску направило в суд материалы уголовного преследования в отношении пятнадцати горожан, обвиняемых в незаконном получении бюджетных средств.

По версии правоохранителей, все фигуранты проживают в домах, где отсутствует централизованное теплоснабжение и газ, поэтому для обогрева жилья они вынуждены использовать уголь. Топливо приобреталось через частные объявления, размещенные в средствах массовой информации.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, позже обвиняемые узнали от знакомых о существовании государственной программы, позволяющей возместить часть расходов на покупку угля. Вместо того чтобы обратиться за законной выплатой, они нашли в одном из мессенджеров группу, где продавались поддельные документы. Связавшись с администратором сообщества, злоумышленники приобрели фальшивые чеки и накладные.

С этими бумагами горожане отправились в региональный Центр социальной поддержки населения. В поданных заявлениях объем якобы приобретенного твердого топлива был значительно завышен по сравнению с реальными покупками. Полученные мошенническим путем средства обвиняемые потратили на личные нужды.

Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составила 760 тысяч рублей. Действия каждого из фигурантов квалифицированы по части 1 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество при получении выплат). Уголовные дела уже переданы в суд для рассмотрения по существу.