Сахалинец на 8 марте едва не убил ножом знакомую

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Долинском районе расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство местной жительницы. По версии следствия, преступление было совершено вечером 8 марта 2026 года в селе Стародубское.

48-летний житель Невельского района обвиняется в покушении на убийство своей 53-летней знакомой (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Инцидент произошел в квартире одного из домов на улице Вокзальной, где собралась компания из трех человек: обвиняемого, потерпевшей и ее сожителя. Во время совместного распития алкоголя между фигурантом дела и женщиной возникла ссора.

Как рассказали ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области, спустя некоторое время после конфликта злоумышленник, затаивший обиду, взял кухонный нож и нанес удар в область шеи потерпевшей. Довести свой преступный умысел до конца мужчине не удалось. Находившийся в квартире сожитель женщины незамедлительно вызвал бригаду скорой помощи, которая оперативно прибыла на место и оказала пострадавшей необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.