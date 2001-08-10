Тихоокеанское
В Приморье автомобиль с девушкой рухнул в глубокую яму

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во Владивостоке на улице Катерной произошло серьезное происшествие. В темное время суток автомобилистка не заметила на дороге огромную неогражденную яму. В результате наезда машина провалилась в глубокую выбоину и перевернулась на крышу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Автогарант».

Опасность ситуации усугублялась полным отсутствием каких-либо предупреждающих знаков или ограждений вокруг провала. Для спасения водительницы потребовалось вмешательство экстренных служб: спасатели извлекли девушку из искореженного салона.

По имеющейся информации, пострадавшая получила множественные переломы. На месте работали специалисты и представители дорожных служб.

