Пьяный холмчанин ударил полицейского головой в лицо

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Холмске возбуждено уголовное дело против местного жителя, который применил силу и оскорбил сотрудника полиции при исполнении. Инцидент произошел в подъезде жилого дома на улице Лермонтова.

Как сообщили ТИА «Острова» в следственном управлении СК России по Сахалинской области, 4 марта 2026 года правоохранитель находился на службе в подъезде одного из домов. В этот момент там же присутствовал 50-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который своими действиями мешал представителю власти выполнять должностные обязанности.

Полицейский законно потребовал от нарушителя прекратить противоправное поведение и покинуть подъезд, однако тот отказался подчиниться. После этого злоумышленник публично оскорбил стража порядка, а затем нанес ему удар головой в область лица.

Мужчину задержали на месте и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Следователи Холмского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело по двум статьям: часть 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти) и статья 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.