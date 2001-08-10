Тихоокеанское
Прокуратура помогла работникам на Курилах получить более 9 миллионов долга

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Курильского района дождались выплаты заработной платы после вмешательства надзорного органа. Руководителя предприятия привлекли к административной ответственности.

Как сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, проверка была проведена в МУП «Жилкомсервис». Сотрудники надзорного ведомства установили, что в январе 2026 года у предприятия образовалась задолженность перед персоналом.

Долг по заработной плате накопился перед 143 работниками. Общая сумма невыплаченных средств превысила 9 миллионов рублей.

По итогам проверки прокурор внес руководителю организации представление об устранении нарушений. Кроме того, виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ, которая предусматривает наказание за невыплату или неполную выплату зарплаты в установленный срок. Нарушителю назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

В результате вмешательства прокуратуры задолженность перед работниками МУП «Жилкомсервис» была полностью погашена.

