На Сахалинец иностранец осужден за попытку дачи взятки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Иностранный гражданин был задержан сотрудниками органа безопасности в сентябре 2025 года в Южно-Сахалинске за нарушение миграционного законодательства. Желая избежать административного наказания, нарушитель предпринял попытку передать должностному лицу денежные средства в размере 25 тысяч рублей, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ПУФСБ России по Сахалинской области.

За совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ Южно-Сахалинским городским судом иностранцу назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.