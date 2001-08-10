При пожаре в квартире в Южно-Сахалинске погиб мужчина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре устанавливаются обстоятельства трагедии, унесшей жизнь человека. Тело мужчины обнаружили сотрудники МЧС во время тушения огня в жилом доме.
Как сообщили ТИА «Острова» в следственном управлении СК России по Сахалинской области, пожар произошел 7 марта 2026 года в Южно-Сахалинске на улице Армейской. При ликвидации возгорания в одной из квартир спасатели нашли тело 42-летнего местного жителя.
В настоящее время сотрудники следственного отдела по городу Южно-Сахалинску проводят доследственную проверку. Специалистам предстоит выяснить точную причину возгорания и все обстоятельства, приведшие к гибели человека. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:05 Сегодня В Сахалинской области изменился порядок учета алиментов при назначении детских пособий
09:35 Сегодня Тела мужчины и женщины нашли при тушении пожара в Шахтерске
10:26 Сегодня Сахалинские многодетные семьи получат перерасчет пособий
11:02 Сегодня Стрельбы из РПГ-7В прошли на полигонах Сахалина
08:52 5 Марта Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
08:25 3 Марта На Сахалине полиция по горячим следам задержала курьера телефонных мошенников
12:45 5 Марта Более 100 трофеев из зоны СВО показывают жителям Сахалинской области
09:08 6 Марта Авиакомпания "Аврора" открыла продажу билетов на период летней навигации 2026 года
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
13:12 19 Февраля В аэропорту Южно-Сахалинска сангвиники победили холериков и меланхоликов
Выбор редакции
- 11:02 Сегодня Стрельбы из РПГ-7В прошли на полигонах Сахалина
- 12:19 6 Марта Сергей Забалуев опередил Александра Большунова на последних метрах мужской эстафеты на Сахалине
- 09:51 5 Марта Елизавета Пантрина принесла победу команде Тюмени в эстафете на Сахалине
- 11:36 4 Марта Сахалинский зоопарк приглашает гостей на мероприятия, которые пройдут к 8 Марта
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?