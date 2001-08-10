При пожаре в квартире в Южно-Сахалинске погиб мужчина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре устанавливаются обстоятельства трагедии, унесшей жизнь человека. Тело мужчины обнаружили сотрудники МЧС во время тушения огня в жилом доме.

Как сообщили ТИА «Острова» в следственном управлении СК России по Сахалинской области, пожар произошел 7 марта 2026 года в Южно-Сахалинске на улице Армейской. При ликвидации возгорания в одной из квартир спасатели нашли тело 42-летнего местного жителя.

В настоящее время сотрудники следственного отдела по городу Южно-Сахалинску проводят доследственную проверку. Специалистам предстоит выяснить точную причину возгорания и все обстоятельства, приведшие к гибели человека. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.