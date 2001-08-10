Сахалинец обвиняется в краже бензина на 1,2 миллиона рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники уголовного розыска задержали жителя Шахтерска, подозреваемого в масштабной краже горючего у транспортного предприятия. Используя служебное положение, злоумышленник организовал продажу бензина через знакомого, нанеся компании крупный ущерб.
Как сообщили ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, в полицию Углегорска обратился представитель службы безопасности местного транспортного предприятия. Он заявил о хищении горюче-смазочных материалов, сумма ущерба превысила 1,2 миллиона рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники регионального Управления уголовного розыска совместно с коллегами из ОМВД России «Углегорский» установили подозреваемого. Им оказался 44-летний ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель поселка Шахтерск, который работал водителем в этой компании.
Полицейские выяснили, что во время ремонта своего основного автомобиля фигурант получил от работодателя временную машину. Когда пришло время возвращать подменный транспорт, он решил оставить себе карту заправки, находившуюся в салоне. В течение месяца водитель наблюдал, хватится ли руководство пропажи, и, убедившись в бесконтрольности, разработал преступную схему.
Злоумышленник предложил своему знакомому покупать топливо с дисконтом, передав ему похищенную платежную карту. Приятель регулярно заправлялся и переводил деньги на банковский счет работника организации. С августа 2025 года по февраль 2026 года таким образом было реализовано более 17 тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95. Когда топливный лимит исчерпался, подозреваемый забрал карту и уничтожил ее, пытаясь скрыть следы преступления.
Следователем полиции возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
