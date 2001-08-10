Тела мужчины и женщины нашли при тушении пожара в Шахтерске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Углегорском районе устанавливаются обстоятельства трагического пожара, унесшего жизни двух человек. Тела погибших обнаружили спасатели при разборе конструкций сгоревшего строения.

Как сообщили ТИА «Острова» в следственном управлении СК России по Сахалинской области, сообщение о возгорании поступило в воскресенье, 8 марта 2026 года. Пожар произошел в поселке Шахтерск, на улице Ленина, где загорелась бытовая сторожка. При тушении огня сотрудники экстренных служб нашли останки двух местных жителей: 54-летнего мужчины и 39-летней женщины.

Следователи уже провели первичный осмотр места происшествия. Внешних признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на телах обнаружено не было. Для точного определения причин гибели людей назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время Углегорский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку. Специалистам предстоит выяснить все детали случившегося, а также установить источник возгорания и точную причину, по которой огонь быстро распространился по помещению. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.