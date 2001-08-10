Пятеро нетрезвых водителей задержаны на дорогах Сахалинской области за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшие сутки на территории Сахалинской области сотрудники Госавтоинспекции не зарегистрировали ни одного дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали бы люди. При этом в ходе профилактических мероприятий стражи порядка пресекли более сотни нарушений правил дорожного движения.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, особое внимание уделялось выявлению нетрезвых водителей. От управления транспортными средствами отстранены пять автомобилистов, находившихся в состоянии опьянения. Еще восемь человек, задержанных за рулем, либо никогда не получали водительских прав, либо уже были лишены их по решению суда.

Кроме того, к административной ответственности привлекли четырех водителей, управлявших машинами, не зарегистрированными в установленном порядке. Любителей тонировки оказалось больше – составлено 14 протоколов на владельцев авто с чрезмерно затемненными стеклами. Один водитель наказан за наличие технических неисправностей в транспортном средстве.

Сотрудники Госавтоинспекции также напоминают о необходимости своевременно оплачивать штрафы. Только за прошедшие сутки составлено 19 административных материалов на водителей, не сделавших этого в отведенный законом срок. Шесть автомобилей нарушителей задержаны и помещены на специализированную стоянку.

Помимо работы инспекторов на дорогах, фиксацией нарушений занимаются и автоматические комплексы. Стационарными камерами фото- и видеофиксации за сутки зарегистрировано 814 фактов несоблюдения правил дорожного движения.