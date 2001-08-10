Пятеро нетрезвых водителей задержаны на дорогах Сахалинской области за сутки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За минувшие сутки на территории Сахалинской области сотрудники Госавтоинспекции не зарегистрировали ни одного дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали бы люди. При этом в ходе профилактических мероприятий стражи порядка пресекли более сотни нарушений правил дорожного движения.
Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, особое внимание уделялось выявлению нетрезвых водителей. От управления транспортными средствами отстранены пять автомобилистов, находившихся в состоянии опьянения. Еще восемь человек, задержанных за рулем, либо никогда не получали водительских прав, либо уже были лишены их по решению суда.
Кроме того, к административной ответственности привлекли четырех водителей, управлявших машинами, не зарегистрированными в установленном порядке. Любителей тонировки оказалось больше – составлено 14 протоколов на владельцев авто с чрезмерно затемненными стеклами. Один водитель наказан за наличие технических неисправностей в транспортном средстве.
Сотрудники Госавтоинспекции также напоминают о необходимости своевременно оплачивать штрафы. Только за прошедшие сутки составлено 19 административных материалов на водителей, не сделавших этого в отведенный законом срок. Шесть автомобилей нарушителей задержаны и помещены на специализированную стоянку.
Помимо работы инспекторов на дорогах, фиксацией нарушений занимаются и автоматические комплексы. Стационарными камерами фото- и видеофиксации за сутки зарегистрировано 814 фактов несоблюдения правил дорожного движения.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
08:52 Сегодня Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
09:00 Сегодня На Сахалине браконьеры предстанут перед судом за добычу 627 гребешков
09:25 Сегодня Пьяный сахалинец направил на полицейских предмет, похожий на оружие
09:51 Сегодня Елизавета Пантрина принесла победу команде Тюмени в эстафете на Сахалине
15:14 27 Февраля В южных и центральных районах Сахалина ожидается сильный снег
11:53 27 Февраля Нарушения на птицеферме сахалинского фермера обнаружили при помощи беспилотника
09:46 27 Февраля Более 180 нарушений ПДД пресечено на Сахалине за минувшие сутки
10:53 27 Февраля Названы самые дорогие вакансии февраля на Сахалине
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
13:12 19 Февраля В аэропорту Южно-Сахалинска сангвиники победили холериков и меланхоликов
Выбор редакции
- 09:51 Сегодня Елизавета Пантрина принесла победу команде Тюмени в эстафете на Сахалине
- 11:36 Вчера Сахалинский зоопарк приглашает гостей на мероприятия, которые пройдут к 8 Марта
- 08:51 Вчера На Сахалине отметили День наставника
- 09:42 3 Марта Более ста дворов на Сахалине попали в список для первоочередной расчистки от снега
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?