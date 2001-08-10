Бизнесмен из Приморья ответит в суде за хищение почти 900 миллионов бюджетных рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу приморского бизнесмена Антона Семикина. Его обвиняют в хищении бюджетных средств при строительстве социальных объектов в Забайкальском и Хабаровском краях, а также на Сахалине.
Как сообщили ТИА «Острова» в областной прокуратуре, Антон Семикин, по версии следствия, руководил организованной группой. Вместе с сообщниками он заключал фиктивные договоры на поставки материалов и оборудования от имени подконтрольной фирмы. Таким способом злоумышленники похитили 877,9 миллиона рублей, предназначенных для строительства школ по концессионным соглашениям в двух регионах и газификации Читы.
Чтобы скрыть преступное происхождение денег, соучастники переводили их по подложным договорам на счета других подконтрольных коммерческих структур. Так они вводили средства в легальный оборот под видом законной прибыли от сделок.
Кроме того, бизнесмену вменяют самостоятельное хищение ещё 10,5 миллиона рублей. Эти деньги выделялись из бюджета на строительство газозаправочной инфраструктуры в южной части Сахалина. Семикин, имея доступ к операциям по расчётному счёту ООО «Профи-Строй», похитил их.
В обеспечение иска арестовано имущество обвиняемого на сумму 73,6 миллиона рублей. Другие участники организованной группы уже осуждены и отбывают реальные сроки лишения свободы. Они добровольно возместили 364 миллиона рублей, арестованное имущество обеспечивает взыскание ещё 137,6 миллиона.
Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд Читы.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:49 25 Февраля Сахалинские полицейские помогли соотечественнице воссоединиться с тяжелобольным отцом
11:53 27 Февраля Нарушения на птицеферме сахалинского фермера обнаружили при помощи беспилотника
15:14 27 Февраля В южных и центральных районах Сахалина ожидается сильный снег
12:26 25 Февраля Экспорт рыбы с Дальнего Востока за неделю вырос вдвое
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
13:12 19 Февраля В аэропорту Южно-Сахалинска сангвиники победили холериков и меланхоликов
Выбор редакции
- 11:36 Сегодня Сахалинский зоопарк приглашает гостей на мероприятия, которые пройдут к 8 Марта
- 08:51 Сегодня На Сахалине отметили День наставника
- 09:42 Вчера Более ста дворов на Сахалине попали в список для первоочередной расчистки от снега
- 10:48 2 Марта Сахалинским школьникам рассказали о психологических уловках кибермошенников
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?