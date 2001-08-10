Бизнесмен из Приморья ответит в суде за хищение почти 900 миллионов бюджетных рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу приморского бизнесмена Антона Семикина. Его обвиняют в хищении бюджетных средств при строительстве социальных объектов в Забайкальском и Хабаровском краях, а также на Сахалине.

Как сообщили ТИА «Острова» в областной прокуратуре, Антон Семикин, по версии следствия, руководил организованной группой. Вместе с сообщниками он заключал фиктивные договоры на поставки материалов и оборудования от имени подконтрольной фирмы. Таким способом злоумышленники похитили 877,9 миллиона рублей, предназначенных для строительства школ по концессионным соглашениям в двух регионах и газификации Читы.

Чтобы скрыть преступное происхождение денег, соучастники переводили их по подложным договорам на счета других подконтрольных коммерческих структур. Так они вводили средства в легальный оборот под видом законной прибыли от сделок.

Кроме того, бизнесмену вменяют самостоятельное хищение ещё 10,5 миллиона рублей. Эти деньги выделялись из бюджета на строительство газозаправочной инфраструктуры в южной части Сахалина. Семикин, имея доступ к операциям по расчётному счёту ООО «Профи-Строй», похитил их.

В обеспечение иска арестовано имущество обвиняемого на сумму 73,6 миллиона рублей. Другие участники организованной группы уже осуждены и отбывают реальные сроки лишения свободы. Они добровольно возместили 364 миллиона рублей, арестованное имущество обеспечивает взыскание ещё 137,6 миллиона.

Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд Читы.