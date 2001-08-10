Росгвардейцы изъяли 18 единиц оружия у сахалинцев за неделю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Росгвардии продолжают проверять, как жители Сахалинской области хранят гражданское оружие. За минувшую неделю они посетили 97 мест хранения и выявили 10 нарушений закона.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Росгвардии по Сахалинской области, чаще всего владельцы оружия пропускают сроки продления разрешительных документов. Нарушителям выписали административные протоколы. Два разрешения на хранение и ношение оружия аннулировали.

В Южно-Сахалинске, Корсакове и Поронайске у пятерых граждан изъяли охотничьи ружья. Причина - они вовремя не прошли медицинское освидетельствование. Ещё один житель Корсакова лишился огнестрельного оружия ограниченного поражения из-за того, что не сдал периодическую проверку знаний безопасного обращения с ним.

Всего за неделю на временное хранение отправились 18 единиц огнестрельного оружия и 23 патрона. Сахалинцы также добровольно сдали 11 гладкоствольных ружей и 900 патронов.

В ведомство поступило 195 заявлений от граждан и организаций по вопросам оборота оружия и частной охранной деятельности, рассмотрено 184 из них.

Росгвардия напоминает владельцам оружия о необходимости строго соблюдать правила хранения и ношения. Нарушение сроков перерегистрации или правил медицинского освидетельствования ведёт к административной ответственности и изъятию оружия.