Росгвардейцы изъяли 18 единиц оружия у сахалинцев за неделю
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники Росгвардии продолжают проверять, как жители Сахалинской области хранят гражданское оружие. За минувшую неделю они посетили 97 мест хранения и выявили 10 нарушений закона.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Росгвардии по Сахалинской области, чаще всего владельцы оружия пропускают сроки продления разрешительных документов. Нарушителям выписали административные протоколы. Два разрешения на хранение и ношение оружия аннулировали.
В Южно-Сахалинске, Корсакове и Поронайске у пятерых граждан изъяли охотничьи ружья. Причина - они вовремя не прошли медицинское освидетельствование. Ещё один житель Корсакова лишился огнестрельного оружия ограниченного поражения из-за того, что не сдал периодическую проверку знаний безопасного обращения с ним.
Всего за неделю на временное хранение отправились 18 единиц огнестрельного оружия и 23 патрона. Сахалинцы также добровольно сдали 11 гладкоствольных ружей и 900 патронов.
В ведомство поступило 195 заявлений от граждан и организаций по вопросам оборота оружия и частной охранной деятельности, рассмотрено 184 из них.
Росгвардия напоминает владельцам оружия о необходимости строго соблюдать правила хранения и ношения. Нарушение сроков перерегистрации или правил медицинского освидетельствования ведёт к административной ответственности и изъятию оружия.
