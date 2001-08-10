На Камчатке продолжает извергаться вулкан Крашенинникова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Камчатке продолжается эффузивное извержение вулкан Крашенинникова. Излияние лавы происходит по восточному склону, пишет ТК "41 Регион".
Специалисты отмечают, что за время извержения лавовые потоки неоднократно меняют направление движения и наслаиваются друг на друга, формируя сложный рельеф.
Опубликована комбинация двух радарных спутниковых снимков Sentinel-1 за 14 и 26 февраля 2026 года. Изменения, произошедшие в период с 14 по 26 февраля, выделены красным цветом - это свежие порции лавы, продвигающиеся по склону. Более ранние потоки отображены светло-серым цветом.
