Тихоокеанское
информационное агентство
4 Марта 2026
Сейчас 23:21
77,61|90,31
Бизнесмен из Приморья ответит в суде за хищение почти 900 миллионов бюджетных рублей
11:57, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Камчатке продолжает извергаться вулкан Крашенинникова

На Камчатке продолжает извергаться вулкан Крашенинникова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке продолжается эффузивное извержение вулкан Крашенинникова. Излияние лавы происходит по восточному склону, пишет ТК "41 Регион".

Специалисты отмечают, что за время извержения лавовые потоки неоднократно меняют направление движения и наслаиваются друг на друга, формируя сложный рельеф.

Опубликована комбинация двух радарных спутниковых снимков Sentinel-1 за 14 и 26 февраля 2026 года. Изменения, произошедшие в период с 14 по 26 февраля, выделены красным цветом - это свежие порции лавы, продвигающиеся по склону. Более ранние потоки отображены светло-серым цветом.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?