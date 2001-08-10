Сотрудница офиса в Корсакове пойдет под суд за оформление сим-карт на клиентов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Корсакове полицейские завершили расследование уголовного дела о неправомерном доступе к компьютерной информации. Фигуранткой стала сотрудница местного офиса обслуживания и продаж.
Как сообщили ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, девушка использовала служебное положение, чтобы улучшить собственные рабочие показатели. Для этого она незаконно получала доступ к учётной записи директора офиса.
В ходе следствия установлено, что злоумышленница оформляла дополнительные сим-карты на имена ничего не подозревающих клиентов. Посетители не давали своего согласия на эти операции, а сотрудница намеренно вводила их в заблуждение. Таким образом она пыталась повысить статистику продаж, не ставя в известность ни начальство, ни самих абонентов.
Действия подозреваемой квалифицированы по части 3 статьи 272 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эта статья предусматривает наказание за неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный лицом с использованием служебного положения.
В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:49 25 Февраля Сахалинские полицейские помогли соотечественнице воссоединиться с тяжелобольным отцом
11:53 27 Февраля Нарушения на птицеферме сахалинского фермера обнаружили при помощи беспилотника
15:14 27 Февраля В южных и центральных районах Сахалина ожидается сильный снег
12:26 25 Февраля Экспорт рыбы с Дальнего Востока за неделю вырос вдвое
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
13:12 19 Февраля В аэропорту Южно-Сахалинска сангвиники победили холериков и меланхоликов
Выбор редакции
- 11:36 Сегодня Сахалинский зоопарк приглашает гостей на мероприятия, которые пройдут к 8 Марта
- 08:51 Сегодня На Сахалине отметили День наставника
- 09:42 Вчера Более ста дворов на Сахалине попали в список для первоочередной расчистки от снега
- 10:48 2 Марта Сахалинским школьникам рассказали о психологических уловках кибермошенников
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?