Сотрудница офиса в Корсакове пойдет под суд за оформление сим-карт на клиентов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсакове полицейские завершили расследование уголовного дела о неправомерном доступе к компьютерной информации. Фигуранткой стала сотрудница местного офиса обслуживания и продаж.

Как сообщили ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, девушка использовала служебное положение, чтобы улучшить собственные рабочие показатели. Для этого она незаконно получала доступ к учётной записи директора офиса.

В ходе следствия установлено, что злоумышленница оформляла дополнительные сим-карты на имена ничего не подозревающих клиентов. Посетители не давали своего согласия на эти операции, а сотрудница намеренно вводила их в заблуждение. Таким образом она пыталась повысить статистику продаж, не ставя в известность ни начальство, ни самих абонентов.

Действия подозреваемой квалифицированы по части 3 статьи 272 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эта статья предусматривает наказание за неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный лицом с использованием служебного положения.

В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.