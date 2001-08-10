В Южно-Сахалинске на улице Пуркаева закрыли нелегальное казино
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело против группы местных жителей, организовавших подпольное казино. Фигурантов обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр.
Как рассказали ТИА «Острова» в следственном управлении СК России по Сахалинской области, злоумышленники объединились в организованную группу для проведения азартных игр вне специально отведённой игорной зоны. Действуя с ноября 2025 года по март 2026-го, они использовали помещение на улице Пуркаева в областном центре, где установили игровые столы, карты и фишки. При этом фигуранты прекрасно знали, что Южно-Сахалинск не относится к игорным зонам в соответствии с федеральным законодательством.
Пресечь деятельность незаконного заведения удалось благодаря совместной работе сотрудников следственного управления, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД, а также бойцов СОБР регионального управления Росгвардии. При обыске в игорном клубе силовики изъяли игровое оборудование, документацию, денежные средства и другие предметы, имеющие значение для расследования.
Уголовное дело возбуждено по материалам, представленным полицейскими. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательств. Фигурантам грозит ответственность по части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.
