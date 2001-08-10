Почти пять тысяч нарушений ПДД выявили камеры на Сахалине 3 марта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На дорогах Сахалина за минувшие сутки не произошло ни одной аварии с пострадавшими. Однако сотрудники Госавтоинспекции выявили полторы сотни нарушений правил дорожного движения.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, 3 марта инспекторы отстранили от управления четырёх водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Ещё 16 автомобилистов управляли транспортом, не имея на это прав - либо они никогда их не получали, либо уже были лишены водительских удостоверений по решению суда.

За выезд на встречную полосу к ответственности привлекли двух водителей. Четверо управляли машинами, не зарегистрированными в установленном порядке. Любителей тонировки поймали 13 человек. Один водитель попался на технической неисправности автомобиля. Ещё двое нарушили требования дорожных знаков и правила стоянки. Один водитель не пропустил пешехода.

Кроме того, полицейские составили 20 административных протоколов на водителей, которые вовремя не оплатили предыдущие штрафы. Четыре автомобиля отправились на специализированную стоянку.

Стационарные комплексы фото- и видеофиксации за сутки зафиксировали 4703 нарушения правил дорожного движения.