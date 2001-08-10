Почти пять тысяч нарушений ПДД выявили камеры на Сахалине 3 марта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На дорогах Сахалина за минувшие сутки не произошло ни одной аварии с пострадавшими. Однако сотрудники Госавтоинспекции выявили полторы сотни нарушений правил дорожного движения.
Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, 3 марта инспекторы отстранили от управления четырёх водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Ещё 16 автомобилистов управляли транспортом, не имея на это прав - либо они никогда их не получали, либо уже были лишены водительских удостоверений по решению суда.
За выезд на встречную полосу к ответственности привлекли двух водителей. Четверо управляли машинами, не зарегистрированными в установленном порядке. Любителей тонировки поймали 13 человек. Один водитель попался на технической неисправности автомобиля. Ещё двое нарушили требования дорожных знаков и правила стоянки. Один водитель не пропустил пешехода.
Кроме того, полицейские составили 20 административных протоколов на водителей, которые вовремя не оплатили предыдущие штрафы. Четыре автомобиля отправились на специализированную стоянку.
Стационарные комплексы фото- и видеофиксации за сутки зафиксировали 4703 нарушения правил дорожного движения.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:49 25 Февраля Сахалинские полицейские помогли соотечественнице воссоединиться с тяжелобольным отцом
11:53 27 Февраля Нарушения на птицеферме сахалинского фермера обнаружили при помощи беспилотника
15:14 27 Февраля В южных и центральных районах Сахалина ожидается сильный снег
12:26 25 Февраля Экспорт рыбы с Дальнего Востока за неделю вырос вдвое
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
13:12 19 Февраля В аэропорту Южно-Сахалинска сангвиники победили холериков и меланхоликов
Выбор редакции
- 11:36 Сегодня Сахалинский зоопарк приглашает гостей на мероприятия, которые пройдут к 8 Марта
- 08:51 Сегодня На Сахалине отметили День наставника
- 09:42 Вчера Более ста дворов на Сахалине попали в список для первоочередной расчистки от снега
- 10:48 2 Марта Сахалинским школьникам рассказали о психологических уловках кибермошенников
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?