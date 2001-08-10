Тихоокеанское
В Южно-Сахалинске задержали мужчину с синтетическим наркотиком

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске сотрудники дорожно-патрульной службы задержали пассажира иномарки, у которого обнаружили наркотическое средство. Инцидент произошел во время рядовой проверки документов.

Как сообщили ТИА «Острова» в областной автоинспекции, инспекторы ДПС ОСР ДПС Госавтоинспекции остановили автомобиль под управлением 53-летнего водителя в районе дома № 591 по улице Ленина. В салоне машины также находился пассажир. При проверке документов полицейские обратили внимание, что поведение мужчины вызывает подозрение: он заметно нервничал, путался в ответах и невнятно отвечал на вопросы.

Правоохранители заподозрили, что у пассажира могут находиться запрещенные вещества, и провели личный досмотр. В результате у 34-летнего гражданина обнаружили полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета. На место происшествия незамедлительно вызвали следственно-оперативную группу.

Проведенное исследование показало, что изъятое вещество является наркотическим средством - a-PVP (производное N-метилэфедрона). Масса обнаруженного наркотика составила 0,64 грамма.

В отношении задержанного отделом дознания УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за незаконное хранение наркотических средств.

