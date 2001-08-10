Суд конфисковал машину у сахалинки, повторно севшей за руль нетрезвой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Поронайске суд конфисковал автомобиль у местной жительницы, которая повторно села за руль в нетрезвом состоянии. 34-летняя женщина признана виновной в нарушении правил дорожного движения.
Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской прокуратуре, в октябре прошлого года сотрудники отделения Госавтоинспекции ОМВД России «Поронайский» остановили автомобиль «Ниссан Тиида» под управлением женщины. В ходе проверки выяснилось, что водительница находится в состоянии алкогольного опьянения. При дальнейшем разбирательстве инспекторы установили, что ранее она уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение.
Поронайский городской суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эта статья предусматривает ответственность за управление автомобилем в состоянии опьянения для тех, кто уже подвергался наказанию за подобное деяние. В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину.
При вынесении приговора суд учел личность виновной, а также наличие смягчающих обстоятельств. Женщине назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ. Кроме того, она лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.
Автомобиль «Ниссан Тиида», которым управляла осужденная, конфискован и обращен в доход государства. Приговор суда на данный момент еще не вступил в законную силу.
