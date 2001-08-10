Пенсионер на внедорожнике скончался от инсульта после ДТП в Холмске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Холмске пожилой водитель скончался после того, как его автомобиль врезался в припаркованную машину. Трагедия произошла днем 2 марта на одной из центральных улиц города.
Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, дорожно-транспортное происшествие случилось в 14 часов 50 минут в районе дома № 118 по улице Советской. Предварительно установлено, что 64-летний мужчина за рулем автомобиля «Suzuki Escudo» двигался в северном направлении, когда по неустановленной пока причине совершил наезд на стоящее транспортное средство. В момент столкновения водитель второй машины находился в магазине.
Очевидцы происшествия рассказали прибывшим на место сотрудникам, что водитель внедорожника жаловался на плохое самочувствие. Ему незамедлительно вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Мужчина самостоятельно дошел до машины медиков, где ему попытались оказать помощь.
По предварительной информации медицинских работников, у водителя мог произойти инсульт. Во время транспортировки в больницу, несмотря на усилия врачей, мужчина скончался.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут выяснены точные причины случившегося.
