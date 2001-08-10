Тихоокеанское
09:16, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Более 140 нарушений ПДД выявили сахалинские госавтоинспекторы за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине за минувшие сутки зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди. Общее количество выявленных нарушений правил дорожного движения превысило 140.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, особое внимание сотрудники уделили пресечению фактов нетрезвого вождения. За сутки от управления отстранены четыре водителя, находившихся в состоянии опьянения. Еще 20 автомобилистов либо вовсе не имели права управления, либо были лишены его по решению суда.

В ходе профилактических рейдов инспекторы выявили различные нарушения. Шестеро водителей управляли машинами, не зарегистрированными в установленном порядке. Один автомобилист ехал без государственных регистрационных знаков. Также составлено 18 материалов на водителей за излишнюю тонировку стекол, не соответствующую требованиям техрегламента.

Трое водителей привлечены к ответственности за игнорирование требований дорожных знаков, еще двое — за нарушение правил стоянки. Один автомобилист не предоставил преимущество пешеходам. Кроме того, зафиксирован один случай выезда на полосу встречного движения.

Помимо этого, 14 водителей привлечены к ответственности за неуплату ранее назначенных административных штрафов в установленный законом срок. На специализированную стоянку помещены 11 автомобилей.

Активно велась работа и автоматическими средствами фиксации. Стационарные комплексы фото- и видеофиксации, установленные на дорогах области, запечатлели 5055 нарушений правил дорожного движения.

