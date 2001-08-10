На Сахалине полиция по горячим следам задержала курьера телефонных мошенников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Охинском районе сотрудники уголовного розыска предотвратили крупное мошенничество в отношении пожилой семейной пары. Полицейские задержали 18-летнюю девушку, которая приехала на Сахалин, чтобы забрать у пенсионеров восемь миллионов рублей и переправить деньги организаторам аферы.
Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, оперативники получили информацию о том, что из Хабаровска в Оху может прибыть неизвестный курьер, работающий на телефонных аферистов. Личность предполагаемого посредника была неизвестна, поэтому стражи порядка сосредоточились на проверке пассажиров авиарейса. Внимание оперативников привлекла молодая особа без местной прописки, которая на протяжении всего пути постоянно говорила по телефону.
Сотрудники полиции установили за девушкой наблюдение и проследовали за ней до жилого дома. Из подъезда навстречу приезжей вышли пожилые мужчина и женщина и передали ей пакет. В этот момент курьер была задержана с поличным и доставлена в отдел внутренних дел для разбирательства.
Задержанная оказалась уроженкой поселка Пограничный Приморского края. Она пояснила, что нашла подработку в одном из мессенджеров. Неизвестный куратор отправил её в Оху, чтобы забрать крупную сумму наличных у местных жителей и доставить её обратно в Хабаровск для передачи другому посреднику.
Позже выяснилось, что жертвами аферистов стали супруги в возрасте 70 и 75 лет. В конце февраля им позвонили неизвестные, представившись сотрудниками ФСБ. Звонившие убедили пожилых людей, что мошенники завладели их персональными данными и пытаются оформить на них крупные кредиты. Чтобы спасти сбережения, пенсионеров уговорили снять все накопления - около восьми миллионов рублей - и передать их инкассатору для перевода на якобы безопасный счет.
По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. В отношении задержанной курьерши судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сейчас полицейские устанавливают личности других участников преступной схемы и проверяют причастность девушки к аналогичным преступлениям. Денежные средства в полном объеме возвращены законным владельцам.
