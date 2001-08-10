Охранник школы в Корсакове присвоил телефон, найденный на территории

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсакове полицейские раскрыли кражу мобильного телефона у несовершеннолетнего. Похитителем оказался охранник той самой школы, где учился потерпевший.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, в дежурную часть обратились родители школьника. Ребёнок потерял гаджет, когда его забирали после занятий. Телефон выпал из кармана прямо у входа на территорию учебного заведения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 45-летний ранее судимый местный житель, работающий в этой школе охранником. Мужчина во время планового обхода нашёл устройство на земле. Вместо того чтобы сообщить о находке руководству или в полицию, он присвоил телефон себе.

Похищенное имущество изъято и в ближайшее время вернётся к законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.