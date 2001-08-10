Пенсионерка из Холмска продала машину и перевела мошенникам 2 миллиона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жертвами телефонных мошенников стали двое пожилых жителей Сахалинской области. Под психологическим давлением аферистов они лишились личных автомобилей и крупных сумм денег.

Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинской полиции, первыми в дежурную часть ОМВД России «Холмский» обратилась 60-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что 4 февраля ей позвонил неизвестный. Под предлогом замены домофона он убедил её сообщить код из смс-сообщения. Затем потерпевшей снова позвонили — на этот раз лже-сотрудник правоохранительных органов заявил, что мошенники получили доступ к её счетам и собираются перевести деньги за границу. Позже аферисты начали обвинять пенсионерку в пособничестве другой стране. Под таким давлением женщина продала личный автомобиль и перевела все средства на продиктованный мошенниками «безопасный счет». Ущерб составил 2 миллиона 135 тысяч рублей.

Второй случай произошёл в Южно-Сахалинске с 72-летним пенсионером. В ночь с 27 на 28 февраля ему позвонил неизвестный, также представившийся сотрудником правоохранительных органов. Звонивший сообщил, что от имени мужчины отправляют деньги иноагентам и что на его имя оформлен кредит в 3 миллиона рублей под залог автомобиля. Чтобы избежать уголовной ответственности, пенсионеру предложили закрыть кредитные обязательства. Действуя по инструкции мошенников, пожилой мужчина продал машину и через банкомат перевёл 335 тысяч рублей на указанный счёт.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела, ведётся следствие. Полиция напоминает: нельзя сообщать незнакомцам коды из смс и переводить деньги на неизвестные счета, кем бы ни представлялись звонящие.