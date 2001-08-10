Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты Сахалинского филиала подведомственного Россельхознадзору учреждения проверили качество воды из разных источников. В феврале они провели более 400 исследований и в 20 случаях обнаружили отклонения от нормы.

Как сообщили ТИА «Острова» в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, с 1 по 27 февраля сотрудники испытательной лаборатории исследовали 39 проб. Всего провели 403 анализа. На проверку брали питьевую воду из систем нецентрализованного водоснабжения и частных скважин, а также сточную и природную воду.

Специалисты оценивали микробиологические, физико-химические и химико-токсикологические показатели, а также общие показатели качества. В результате в части проб выявили несоответствия по мутности, цветности и массовой концентрации железа.

Вся информация о нарушениях внесена в автоматизированную систему в области ветеринарии «Веста». Результаты лабораторных испытаний направили заказчикам исследований.

Всего с начала 2026 года Сахалинский филиал провел 654 исследования 81 пробы воды из разных источников.