Деревянный дом на четыре семьи сгорел в Хомутово
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В планировочном районе Хомутово произошел серьезный пожар в жилом доме. Огонь охватил одноэтажное деревянное здание на улице Армейской.
Как сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области, сигнал о возгорании поступил днем 1 марта в 11 часов 58 минут. Пожарные прибыли на место через девять минут. К тому моменту пламя уже охватило одну из квартир с северной стороны здания. Жильцы успели эвакуироваться самостоятельно еще до приезда пожарных.
Для оценки масштабов распространения огня сотрудникам МЧС пришлось работать в газодымозащитных аппаратах. Угрозы перехода пожара на соседние строения не возникло. В 12 часов 50 минут возгорание удалось локализовать. Площадь, охваченная огнем, составила 200 квадратных метров. Полностью справиться с пожаром удалось только к 16 часам 35 минутам.
На месте происшествия работали 20 сотрудников и четыре единицы техники регионального главка МЧС. Также к тушению привлекались шесть бойцов и одна единица техники военизированной пожарной охраны. Погибших и пострадавших нет.
