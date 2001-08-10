Тихоокеанское
Сахалинца врезалась в стоящий на дороге в Долинском районе автомобиль
09:56, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Долинском районе в результате ДТП пострадала 28-летняя водитель авто. Авария произошла 28 февраля в 20:10 на 29 км автодороги "Южно-Сахалинск – Оха", сообщает astv.ru.

По предварительным данным, водитель на Toyota Opa, двигаясь в северном направлении, не справилась с управлением и врезалась в стоящий на проезжей части автомобиль.

В результате дорожно-транспортного происшествия девушка автомобиля получила травмы.

Проводится проверка.

