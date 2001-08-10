09:56, | Новости происшествий Сахалина и Курил
Сахалинца врезалась в стоящий на дороге в Долинском районе автомобиль
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Долинском районе в результате ДТП пострадала 28-летняя водитель авто. Авария произошла 28 февраля в 20:10 на 29 км автодороги "Южно-Сахалинск – Оха", сообщает astv.ru.
По предварительным данным, водитель на Toyota Opa, двигаясь в северном направлении, не справилась с управлением и врезалась в стоящий на проезжей части автомобиль.
В результате дорожно-транспортного происшествия девушка автомобиля получила травмы.
Проводится проверка.
